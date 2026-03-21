ನಾವು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌, ಭಯ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ.. RCB ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!

Virat Kohli big message to RCB players: ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫಲ ದೊರೆತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆದಕೊಳ್ಳದೇ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮುಂದಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷನವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಶೇಕಡಾ 120 ರಷ್ಟು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಂಡದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Head Coach Andy Flower’s welcome to the new members of the squad, and Virat’s pep talk in the first practice session of #IPL2026 at ನಮ್ಮ Chinnaswamy. 👊
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 20, 2026