Travis Head Instagram Story, Virat kohli : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸೋ ವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ 67ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರೇ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸಿತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರಿವೇಂಜ್ ನೀಡಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಲು ಕೈ ಚಾಚಿದರು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ನೋಡದಂತೆ ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಕುಲುಕಿದರು. ಈಗ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದು keep the body guessing (ದೇಹವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸದ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ನಡುವೆ ಬಿರುಸಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಲಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವುದೇ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಂತರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ.