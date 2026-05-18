Pbks vs rcb ipl 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ನಿಂದ ಹೊರನಿಂತು ಪಂಜಾಬ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಗುರಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದರು.
Pbks vs rcb ipl 2026: ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ರನ್ ಗಳಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾದ ಸಾವಿನ ನೋಟ ನೀಡಿದರು. ಇದು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸತತ 5 ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಆಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗೆಲ್ಲುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಓಪನರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 76 ರನ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ನಾಟಕ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಕೊಹ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಿಡಿದರು. ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ರನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬ್ರಾರ್, ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕ್ರಮವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ನ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರು. ಅವರು ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ನೋಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರು.. 'ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ'. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬ್ರಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗಳತ್ತ ಎಸೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮಾತಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧವು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿತು.
ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ..
ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೇವಲ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 67 ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಬಾರಿ. ಈ ರನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ..
ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಗಾಯವು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಗಾಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಮೇ 22 ರಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾದರೂ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರು-ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಾಕ್ರಮವು ಈ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.