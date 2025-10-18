English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virat Kohli: ಪರ್ಮನೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಆದ ವಿರುಷ್ಕಾ!! ಗುರುಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 18, 2025, 08:34 AM IST
Virat Kohli: ಪರ್ಮನೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಆದ ವಿರುಷ್ಕಾ!! ಗುರುಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವಿಕಾಸ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ  ನೋಡೋಣ. 

ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವಿಲ್ಲಾ:
ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಡಿಎಲ್‌ಎಫ್ ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಮಹಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವಿಕಾಸ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಲಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹80 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $80 ಮಿಲಿಯನ್). ಇನ್ನು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ವಿರಾಟ್‌ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗ್ತಾರಾ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ. 

ಮುಂಬೈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್:
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವರ್ಲಿಯ ಓಂಕಾರ್ 1973 ಟವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ 7,171 ಚದರ ಅಡಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹34 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $34 ಮಿಲಿಯನ್). ಈ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ 35 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳು, ಟೆರೇಸ್ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಲಿಬಾಗ್ ಬಂಗಲೆ: 
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲಿಬಾಗ್‌ನ ಆವಾಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ವೆಕೇಶನ್‌ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಜೀವನದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ₹32 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $320 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಈ ವಿಲ್ಲಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿಂಗ್ ಹಿಲ್ ಅಥವಾ ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ವುಡ್‌ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20ಐಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

