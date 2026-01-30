ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ! ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಂಗ್..‌

Virat Kohli: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿರಾಟ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ತಂಡ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಖಾತೆ ಏಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ Vs ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ.. SRH LSG ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಗೊತ್ತಾ?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 274 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಖಾತೆಯ ಹಠಾತ್ ಕಣ್ಮರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಾದ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ Vs ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ.. SRH LSG ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಗೊತ್ತಾ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಣ್ಮರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಅವರ ತಂಡ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಕಾಸ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ 'ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.