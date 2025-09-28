English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

15 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್‌.. ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ '3-ಪದಗಳ' ಪೋಸ್ಟ್!

Virat kohli instagram post: ಕೇವಲ ಮೂರು ಪದಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 9 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್‌ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ "ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ" ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 28, 2025, 08:03 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು
  • ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 15 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ

15 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್‌.. ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ '3-ಪದಗಳ' ಪೋಸ್ಟ್!

Virat Kohli-Anushka Sharma: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ 15 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: “Been a minute”. ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕ್‌ನ ಮದ ಇಳಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಕಲಿಗಳು! 2 ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡಿ! ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11

ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪರಸ್ಪರ ನಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಪಾಕ್‌ನ ಮದ ಇಳಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಕಲಿಗಳು! 2 ಅಚ್ಚರಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡಿ! ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20ಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಾಖಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ, ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೇವಲ ಮೂರು ಪದಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ 9 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್‌ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ "ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ" ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ.
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

