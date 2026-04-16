Virat Kohli: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 2008 ಕ್ಕಿಂತ 175 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಬಳ!

Virat Kohli IPL 2026 Remuneration: ಮೊದಲ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೇತನ ಇದೀಗ 175 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅವರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 175 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 2008 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಖರೀದಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಂಡರ್ 19 ತಂಡದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಬಳ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ ₹12 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು 2013 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸಂಬಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹12 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸಂಬಳವನ್ನು ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಈಗ 175 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ವೇತನ ₹21 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1,100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳದ ವಿವರ:
2008-2010: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ
2011-2013: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹8.28 ಕೋಟಿ
2014-2017: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹12.5 ಕೋಟಿ
2018-2021: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹17 ಕೋಟಿ
2022-2024: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ
2025: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹21 ಕೋಟಿ
2026: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ₹21 ಕೋಟಿ (ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಬಳ)
ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ:
2008 ರಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ₹21 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹230 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು :
ವಿರಾಟ್ 267 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 132.86 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 39.55 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,661 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ: 8 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 63 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು, 771 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 291 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, 118 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 8,661 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 8 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕಾರಣ RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ 1 ರನ್ನಿಂದ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಖ ಹೇಗಾಯ್ತು VIDEO ನೋಡಿ!