ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Virat Kohli IPL Final Stats: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೇ 31 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. 5 ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ 5ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿವೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು.
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 4 IPL ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 140 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
2016ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಅದು ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೀಸನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 600 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 164.38 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 50ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಡಿಬಂದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.