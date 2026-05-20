Virat Kohli Kannadigas Rahul Dravid: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ.
2020 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನೂ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅವಧಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್ (ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್) ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಲೆಜೆಂಂಡ್ರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು. ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಕಲೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆಡುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ಇವನು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಇದೇನಾ ಅಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆ, ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನುಭವ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮೇಲೇತ್ತಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.