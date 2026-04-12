ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ RCB ಸ್ಟಾರ್.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!

Virat Kohli first player to score 1,000+: ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡದಂತೆ ಸಾಧನೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಹತ್ತರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 20ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ, ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿರದ ವೈಫಲತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 36 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ 980 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಆಟಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡೇರ್ ಡೇವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಭಯ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಬ್ಯಾಟ್..
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ 1000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಎಸ್ಕೆ, ಡಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲಿಗರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗನ ಆರ್ಭಟ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಮುಖಭಂಗ.. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, GT ಜಿಗಿತ!