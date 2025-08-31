English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

0 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈತನೇ ಆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಬೌಲರ್‌.

wicket in 0 balls: ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 31, 2025, 01:14 PM IST
    • 0 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ
    • ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
    • ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ʼತಜ್ಞʼ ಬೌಲರ್

0 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈತನೇ ಆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಬೌಲರ್‌.

wicket in 0 balls:  0 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ 0 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ... ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆ ʼತಜ್ಞʼ ಬೌಲರ್. ಇವರು ಬೌಲರ್‌ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2011 ರಂದು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 0 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಈ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಏಳನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕರೆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕುತಂತ್ರಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ವೈಡ್ ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ಚೆಂಡನ್ನು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡದೆಯೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 0 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 0 ರನ್‌ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ʻನನಗಾಕೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದು ನಿಜವೇʼ.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌- ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೋ  

ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ODI ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

