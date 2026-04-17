IPL ನಡುವೆ ಜರ್ಮನ್‌ ಸುಂದರಿ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಣು..! ಊರೆಲ್ಲಾ ಡಂಗುರ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ CSK ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರಿಕೆ?

Who is Lizzlazz : ಪಂದ್ಯದ ಹೊರಗಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳ ಫೋಟೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..
ಹೌದು.. ಜರ್ಮನ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಬಂದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB) ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ದೋಷವೇ..? : ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿ ಅವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ವಿರಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು, "ಫೀಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮೀಮ್ ವೈರಲ್ : ವಿರಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. "ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ", "ವಿರಾಟ್ ಭಾಯ್ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಲಿಜ್ಲಾಜ್? : ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಖ್ಯಾತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ RCB ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಂತು ನಿಜ..
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ : ಪ್ರಸ್ತುತ IPL ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೈ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೊಹ್ಲಿಈ ಪ್ರಸಂಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.