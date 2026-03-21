Virat kohli strategy: ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಮಹತ್ವದ ರಣತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ..
IPL ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾಜಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಕಾರ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಡಾನ್ ಕಾರ್ಟರ್ ಮಾಜಿ ರಗ್ಬಿ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ರಗ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರುಸೇಡರ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವಾದ ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಎರಡೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದವು, ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಕಾರ್ಟರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು, ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 151ರ ಅದ್ಭುತ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 117.05 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 302 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು,ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 80 ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 105.26 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ.
2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಂಬಿದೆ. ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
