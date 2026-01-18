ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಭಾರತವನ್ನು 41 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2-1 ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೇನ ಫಿಲಿಫ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 338 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಓಪನಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 124 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿತು ಆದರೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಕಿವೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 73 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 10 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಕ್ ಕಾಲೀಸ್ 76 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 9 ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜೋ ರೂಟ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು 71 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 9 ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದ್ದು 80 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 9 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದವರು (ಮೂರು ಮಾದರಿ)
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ- 10
ಜಾಕ್ ಕಾಲಿಸ್- 9
ಜೋ ರೂಟ್- 9
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್- 9
