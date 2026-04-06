ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್.. ವಿರಾಟ್ ಸೇಡು ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?

Virat kohli: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:52 AM IST
  • ಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
    ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ "ನೋ-ಲುಕ್" ಸಿಕ್ಸ್

RCB vs CSK ನಡುವಿನ ಬಿಗ್‌ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವುದು.. ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್.. ವಿರಾಟ್ ಸೇಡು ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?

virat kohli no look six: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಗ್ತ್ ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಖಲೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬೌಲರ್ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ "ನೋ-ಲುಕ್" ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.

ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಹ್ಲಿಯ ನಿಜವಾದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದವು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್-ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಲೆಂಗ್ತ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು 85 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡದೆ 'ನೋ-ಲುಕ್' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು. ಅದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ ಬಾರಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ (2 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡ (ಚೆನ್ನೈ) ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಮೀರಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಹಿತ್ 1161 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 1188 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ  ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಪಾಳಯ ನಿರಾಳ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಸಖತ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.ನಿನ್ನೆ CSK VS RCB  ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದಂತು ನಿಜ. 
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

