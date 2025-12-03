English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಲೆನೋವಾಯ್ತು ಕಿಂಗ್‌ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ..

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಲೆನೋವಾಯ್ತು ಕಿಂಗ್‌ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ..

Virat Kohli: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:49 AM IST
  • ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ?
  • ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡೆ.

Trending Photos

50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Chaturgrahi yoga
50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
camera icon8
EPFO
ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
camera icon9
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಬಂಪರ್ : ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
camera icon6
EPS-95 Pension Hike
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ತಲೆನೋವಾಯ್ತು ಕಿಂಗ್‌ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ..

Virat Kohli: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕೊಹ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು.

Add Zee News as a Preferred Source

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿದ 14ರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. 7 ಬೌಂಡ್ರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ

ಆದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳು ಭಾವಿಸಿವೆ.

"ವಿಷಯ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನೇ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬಹುದು? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಆ ಆಟಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೇ?" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಪರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು, 4 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 819 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕೊಹ್ಲಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಕ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ದಿಢೀರ್‌ ಅಗಲಿಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Virat Kohlivijay hazare trophyBCCI DilemmaRohit SharmaDomestic Cricket

Trending News