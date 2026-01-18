ಭಾರತದ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಇಮಿಟೇಡ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ನನ್ನ ಬೌಂಡರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದು ನಿಂತಿತು. ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ತಲೆನೋವು ಆಗಿ ಕಾಡಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ ಅಗುತ್ತಾನೆಂದು ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಚೆಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಕೇವಲ 131 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 137 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಿಚೆಲ್ರನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟೆ ನಡಿ ಹೊರಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮಿಚೆಲ್ರನ್ನ ಹೊರ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
