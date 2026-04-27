IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ' ಸಜ್ಜು! ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ

DC vs RCB Virat Kohli : ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 9,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 274 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, 39.95ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 8,989 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಅಮೋಘ ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ 66 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 276 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 7,183 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 1,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರವಿದೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ 8,000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನೇ ದಾಟಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಕಿ' ಫಾರ್ಮ್ : ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿರುವ ಕೇವಲ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 54.57ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 328 ರನ್ ಚಚ್ಚಿರುವ ಅವರು, ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 36 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಡಿದಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ : ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ತವರು ನೆಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಗಳ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಂದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು : ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 9,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ. 274 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,989 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ (8) ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.