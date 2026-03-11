English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಡಿ.. ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್‌! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಡಿ.. ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್‌! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 11, 2026, 02:11 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಇನ್ನು 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು!.. ಮರ ಏರಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜೋಡಿ
camera icon6
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರು!.. ಮರ ಏರಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಜೋಡಿ
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ
camera icon5
Gilli Nata
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ
ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು..!
camera icon6
LPG shortage
ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಇದು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು..!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Suryakumar yadav
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಡಿ.. ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್‌! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಇನ್ನು 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮೊದಲ 20 ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 131 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಲಂಡನ್‌ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು 'ಐಪಿಎಲ್ 2026' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

 

 

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ 20 ಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದೆ. ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025, ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ -19 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ವರ್ಷದ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ! ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಗೆಳೆತಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Virat Kohli recent viral video of practicing at net

Trending News