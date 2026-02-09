2025– 26 ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ (Board of Control for Cricket in India) ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಟಗಾರರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಎ+ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎ+ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೇಡ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಬುಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪಾಂಡ್ಯ, ಪಂತ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11 ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ 11 ಆಟಗಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುವೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಜುರೆಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಎ ಗ್ರೇಡ್- ಹರ್ಮನ್ಪ್ರಿತ್ ಕೌರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ.
B ಗ್ರೇಡ್- ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ ಇದ್ದಾರೆ.
C ಗ್ರೇಡ್- ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ಪ್ರತಿಕಾ ರಾವಲ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ, ಉಮಾ ಛಟ್ರಿ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
