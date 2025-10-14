team india: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 1987 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಆದ್ದರಿಂದ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಫಿಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿರಾಟ್ಗೆ 38-39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನೂ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆಯೇ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 1990 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಮಿ ಅವರ ದೇಹವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ನಂತರ ಶಮಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಶಮಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಹಿತ್-ವಿರಾಟ್ರಂತೆ, ಜಡೇಜಾ ಕೂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡೇಜಾ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪಂತ್ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆನ್ನಬಹುದು..