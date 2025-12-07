English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ.. ಕಾರಣ ಏನು?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 7, 2025, 07:21 PM IST
  • ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌
  • ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿವೆ
  • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ

ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ.. ಕಾರಣ ಏನು?
ಕೃಪೆ; BCCI

ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20ಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೂ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವುದು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್‌ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕಿವೀಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಟಿ20 ಸರಣಿ ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಓಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ ಆಡುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಡೀಲ್‌.. ಆಶಸ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಪಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!

ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಮುಗಿದಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ರೋ-ಕೋ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಜನವರಿ 11, 14 ಮತ್ತು 18 ರಂದು ವಡೋದರಾ, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ 3 ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ.. ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

