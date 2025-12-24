ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ರೋಕೋ ಗುಡ್ ಬೈ? ಕೊನೆಯ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Virat kohli: ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಪರ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ
ದೇಶೀಯ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪಾವತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ:
41 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ: ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 60,000 ರೂ.
21 ರಿಂದ 40 ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ: ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 50,000 ರೂ.
20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ: ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 40,000 ರೂ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ತೂರಾಡಿದ RCB, DC ಆಟಗಾರರು.. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್!
2. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ?..
ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಇಬ್ಬರೂ ನೂರಾರು ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 60,000 ರೂ.ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ 3 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಸುಮಾರು 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ರೋಹಿತ್ ಮುಂಬೈ ಪರ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
3. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ (ಎ+ ಗ್ರೇಡ್) ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯನಾ.. ಈಗಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ಮೇಟ್, ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
4. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವಿವರಗಳು
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಿಂದ ಜನವರಿ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ಪರವೂ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂತಕಥೆಗಳು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.