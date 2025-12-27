English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅಸಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿವೀಲ್!

ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅಸಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿವೀಲ್!

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:23 PM IST
  • ಸದ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ?
  • ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ
  • ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅಸಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿವೀಲ್!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿ ಭರ್ಜರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಚ್‌!

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದೇ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌, ಹಾಕಿ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು..!

ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 40 ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್‌ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 60,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿಸಿ ಸಂಬಳ ನೀಡ್ತಾರೆ

ಲಿಸ್ಟ್‌-ಎ ನಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 60,000 ಹಣ (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ)
ಮೀಸಲು ಹಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ  30,000  (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ)

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ()(21 ರಿಂದ 40 ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ಮ್ಯಾಚ್)

ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 50,000 ಹಣ (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ)
ಮೀಸಲು ಹಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ  25,000  (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ)

ಜೂನಿಯರ್‌ ವರ್ಗ (0 ದಿಂದ 20 ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ಮ್ಯಾಚ್)
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 40,000 ಹಣ (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ)
ಮೀಸಲು ಹಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ  20,000  (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ)
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

