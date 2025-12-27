ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿ ಭರ್ಜರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದೇ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 40 ಪಂದ್ಯಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 60,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿಸಿ ಸಂಬಳ ನೀಡ್ತಾರೆ
ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ನಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 60,000 ಹಣ (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ)
ಮೀಸಲು ಹಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 30,000 (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ)
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ()(21 ರಿಂದ 40 ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಮ್ಯಾಚ್)
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 50,000 ಹಣ (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ)
ಮೀಸಲು ಹಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 25,000 (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ)
ಜೂನಿಯರ್ ವರ್ಗ (0 ದಿಂದ 20 ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಮ್ಯಾಚ್)
ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 40,000 ಹಣ (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ)
ಮೀಸಲು ಹಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 20,000 (ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ)