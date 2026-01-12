English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಏನಂದ್ರು?

Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಏನಂದ್ರು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿರುವ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ನಂಬರ್-‌ 1 ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 12, 2026, 10:35 AM IST
  • ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಕೊಹ್ಲಿ
  • ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ?
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ 2ನೇ ಆಟಗಾರ?

Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಏನಂದ್ರು?

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 93 ರನ್‌ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹುಮಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿನದ  ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ,  ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಓಪನ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗುರುಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಪನ್‌ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಅಮ್ಮ, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ನನಸಾಗಿವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ದಾಖಲೆ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ 300 ರನ್‌ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್‌ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

