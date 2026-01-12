Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಏನಂದ್ರು?

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 93 ರನ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಹುಮಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿನದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗುರುಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸರೋಜಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಅಮ್ಮ, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ನನಸಾಗಿವೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ದಾಖಲೆ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ 300 ರನ್ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
