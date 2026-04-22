  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕರಿಯರ್‌ನ ಅತಿ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮಾಸಲಾಗದ ಕಲೆ !

Shameful Cricket Record: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಬ ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಳಂಕವು ಮಾಸಲು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 22, 2026, 07:34 AM IST
Virat Kohli Cricket Record: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಿಂಗ್‌ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ "ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ" (Shameful Cricket Record) ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಳಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.  2024 ರಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೊಹ್ಲಿ ಕರಿಯರ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಾಸಲಾಗದ ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಸಾಧನೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಡಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 8 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಒಂದು ಶತಕವಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ Shameful Cricket Record ಅನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ  ಶತಕವು ಏಕೆ ಒಂದು ಕಳಂಕವಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಶತಕವು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿದರು. 2009 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚೂರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸೆತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ರ ಸೀಸನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ರ ಸೀಸನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 247 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 4 ರೊಳಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ರ ಸೀಸನ್‌ ನಲ್ಲಿ  ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 9000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಈ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

