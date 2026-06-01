Virat Kohli and Vaibhav Suryavanshi: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ..ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ..ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಇದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ತನ್ನಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಲೆಬೇಷನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೇ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ನಗುವಿನ ಮಂದಹಾಸ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸಿಡಿದವು. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ಗಳ ಬಾರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗು. ಯಾರ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಟ ನೀನು ಆಡು ಎಲ್ಲ ಯಶ್ಸಸ್ಸು ಅದಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೋಬೇಡ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ದಂಡಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
King meets Bihari Monster 💀 pic.twitter.com/927R0z8kF3
— सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) June 1, 2026