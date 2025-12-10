ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕಂಟಕವಾದ 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ'..!

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. 773 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಈಗ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (781 ಅಂಕಗಳು) ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. 151.00 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 302 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 65 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2017 ರಿಂದ ಸತತ 1258 ದಿನಗಳ ಕಾಲ (ಸುಮಾರು 3.5 ವರ್ಷಗಳು) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ:
ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ವಿರಾಟ್ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮರಳುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ