RCB vs MI; ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ.. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌, ಗ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಸಾಕಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ, VIDEO

ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ರನ್‌ಗಳ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಔಟಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 12, 2026, 11:41 PM IST
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ
  • ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಎತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಿದರು
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
camera icon5
Asha Bhosle
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!
ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Virat Kohli
ಕಿಂಗ್‌ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಚ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
camera icon6
Iran internet blackout
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 1,000 ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್; ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!
AI ಚಾಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು..! ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
ChatGPT privacy settings
AI ಚಾಟ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು..! ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Virat Kohli throws helmet, gloves: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 20ನೇ ಪಂದ್ಯ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ವೈಭೋಗ ತೋರಿಸಿದರು. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅಂತೂ ಮುಂಬೈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ಎರಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಬಹುದು. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಔಟಾಗಿ ಭಾರೀ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಆದರೆ 
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆದ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಲು ಶಾಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಂಗ್-ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗನ ಆರ್ಭಟ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ಗೆ ಮುಖಭಂಗ.. ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, GT ಜಿಗಿತ!

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿದರು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ಲೌಸ್‌, ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ RCB ಸ್ಟಾರ್.. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!

 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

