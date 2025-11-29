Ind vs Sa; ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಉಡೀಸ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಓಡಿಐ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದುಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಜೇಯ 74 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಡಿಐ ಸರಣಿ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಕ ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಶತಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 51 ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸರಿಸಮನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಚಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 29 ಒಡಿಐ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ 65.39 ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತು 85.74. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1504 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಶತಕಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 2023ರ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
