English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಖ್ಯಾತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 7, 2025, 02:35 PM IST
  • ಆಗಾಗ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದು?
  • ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಮರುದಿನವೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್‌

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
camera icon5
Hans Rajayoga 2026
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
ದರ್ಶನ್‌ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌.. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್!
camera icon5
ದರ್ಶನ್‌ ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌.. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್!
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ರಾಜಯೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ
camera icon6
Planet Conjunction
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ರಾಜಯೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ.. ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon9
Mahapurush Rajyog
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ.. ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭೇಟಿ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್‌ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣನ ಸಿಂಹಚಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಾಯಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಗಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಉಜ್ಜೈನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತೆರಳಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕೂಡ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ.. WBBLನಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕೇವಲ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಜಯಭೇರಿ..!       

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಗರವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 65 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೈಯಿಂದ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Virat KohliSimhachalam DevasthanamSimhachalam Devasthanam TempleVisakhapatnamSimhachalam

Trending News