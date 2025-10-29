ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೆನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virat Kohli’s Luxury One8 Restaurant : ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಒನ್8 ಕಮ್ಯೂನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 29, 2025, 05:37 PM IST
Virat Kohli’s Luxury One8 Restaurant : ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ಒನ್8 ಕಮ್ಯೂನ್ (One8 Commune) ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಶಾಖೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸರಣಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಇದು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದಾದರೆ ಅದು ಕಿಶೋರ್ ದಾ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒನ್8 ಕಮ್ಯೂನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಅವರ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 18 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜರ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಛಾವಣಿ ಗಾಜಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜುಹು ಶಾಖೆಯ ಮೆನು ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಬೆಲೆ 318 ರೂಪಾಯಿ. ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ನಾನ್ ಬೆಲೆ 118 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಾರ್ಪೋನ್ ಚೀಸ್‌ಕೇಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ 748 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ 518 ರಿಂದ 818 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಒನ್8 ಕಮ್ಯೂನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಅಲಂಕಾರ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬೆಳಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

