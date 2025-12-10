English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್: ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೇಕಿದೆ 99 ರನ್...!

ಕಟಕ್‌ನ ಬಾರಾಬತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:36 PM IST
  • 2016ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 29 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1614 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು
  • ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 98 ರನ್‌ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
  • ತವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮುರಿಯಬಹುದು

ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್: ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೇಕಿದೆ 99 ರನ್...!

ಚಂಡೀಗಢ: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.ಮೊದಲ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀಯಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು 101 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ, ಇದೀಗ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0ಯಿಂದ ಮುಂದಿದೆ.

ಕಟಕ್‌ನ ಬಾರಾಬತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು.ಆದರೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಡೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕಂಟಕವಾದ 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ'..!

ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದ ಮಹಾರಾಜಾ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (ಮುಲ್ಲಾನ್‌ಪುರ)ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನದ್ದು! ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಅಮೃತಸರ ಮೂಲದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಕಟಕ್‌ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕಲು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಣ್ಣು!

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 1516 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಉಳಿದಿರುವ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 3 + ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 1) ಅವರು ಕೇವಲ 99 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆ ಅವರದಾಗಲಿದೆ.

2016ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 29 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1614 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 98 ರನ್‌ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ತವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ, ಚೆಂದದ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅವಕಾಶ

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರೆ, 2026 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

