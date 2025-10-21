ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಜೆಂಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿ! ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಪೋಟೋ..

Virender Sehwag-Aarti Ahlawat: ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ, ಆರತಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿತ್ತು - ದೀಪಜ್ಯೋತಿ: ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರಾಜನರ್ದನ: ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರನಮೋಸ್ತುತೇಯ #ಹ್ಯಾಪಿದೀಪಾವಳಿ, ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-Virat Kohli: ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ವಿರುಷ್ಕಾ!! ಗುರುಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರ್ಯವೀರ್ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇಳಿದರೆ, ಅನೇಕರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೇ ನೀವು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಯಿತು. 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವೀರು ಆರತಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು.. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2004 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿವಾಹವು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿವಂಗತ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಈಗ, ದೀಪಾವಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-Virat Kohli: ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ವಿರುಷ್ಕಾ!! ಗುರುಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ