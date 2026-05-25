ಈ ಸೀಸನ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Virender Sehwag backed Rishabh Pant: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹೊರ ಬಿದ್ದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಗುಂಪು ಹಂತವು ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹೊರ ಬಿದ್ದಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲದರೂ ವಿಫಲವಾರದರೂ ಪಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಫೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಕೇವಲ 4 ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಪಂತ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28.36 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 138.05 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 312 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಳಪೆ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಟಾಪ್-3 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿರಲಿ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಿದ 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲು ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಇಡೀ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿತು. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.