Virender Sehwag says RCB will win IPL trophy: 2026ರ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 18 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಜತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ 18 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮೂವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ನಾಐಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.