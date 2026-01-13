English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‌ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಈ ನಿಯದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಯಿತು?

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:02 PM IST
  • ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ
  • ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕರುಣ್‌
  • ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಔಟ್‌ ಆದರೂ ಎದೆ ಗುಂದದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್

ಓಪನರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಅವರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಿಂದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ವಿರದ್ಧ 55 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಿಯಮದಂತೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.   

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟ್ರ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್‌‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್‌ 255 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಅವರು 12 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌, ಓಪನರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 187 ರನ್‌ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲೈಟ್‌ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ 95 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 81 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕರಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಫೋರ್‌ಗಳಿಂದ 74 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. 255 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 33 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 187 ರನ್‌ಗಳಿಸಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಇಡೀ ಸರಣಿಯಿಂದ ಔಟ್‌.. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಒಲಿದ ಭಾರೀ ಲಕ್‌!

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲೈಟ್‌ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಜೆಡಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ 132 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 33 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 187 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ 55 ರನ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜೆಡಿ ರೂಲ್‌ನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋತು ಗೆದ್ದರೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನೇ ಉದಾಹರಣೆ! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ..

