ರೆಡ್‌ ಬಾಲ್‌ ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ನದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾಣೆ!?

ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರನ್ನ ಸೈಡ್‌ ಲೈನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಾ?   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 28, 2025, 01:32 PM IST
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋತು ಬಂದಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ಗಂಭೀರ್‌ ಕೋಚ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು
  • ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊಸ ಕೋಚ್‌ ಯಾರು?

ರೆಡ್‌ ಬಾಲ್‌ ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ನದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾಣೆ!?
ಕೃಪೆ; BCCI

ವೈಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ರೆಡ್‌ ಬಾಲ್‌ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಎರಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಒಡಿಐ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 3-0 ಹಾಗೂ 2-0 ದಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. 

ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್‌ ವೇಳೆಯೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 3-1 ರಿಂದ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿನ ಸೋತು ತವರಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮುಖ್ಯಕೋಚ್‌ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರ ಸ್ಥಾನವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಯರ್‌ ಎಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್..‌ ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗ?

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿವಿಎಸ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಎಸ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಅವರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿವಿಎಸ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಂಟರ್‌ ಆಫ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.       

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಯಂಗ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ.. ಈ ಸರಣಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

