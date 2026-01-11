English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. 5 ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. 5 ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 07:37 PM IST
  • ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌
  • ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಾಯ
  • ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ..?

ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. 5 ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?
Pic credit: BCCI

ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫೆಟ್ನೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಗಾಯಗೊಂಡು ಇಡೀ ಸರಣಿಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌ ಅವರು ಆಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆದರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸುಂದರ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯದೇ ಕೇವಲ 27 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸೈಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೈನ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಇಂಜುರಿ ಕಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಹೀಗಾಗಿರುವುದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kiss Camera; ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌, IPLನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

ಸುಂದರ್‌ಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯ ಗಂಭೀರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸುಂದರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಇದೀಗ ಸುಂದರ್‌ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿನ್‌ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸದೇ ODI ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!

