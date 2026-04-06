10 ವರ್ಷ IPL ಪಯಣ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವೂ ಆಗಿಲ್ಲ.. 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿಲ್ಲ.. ಈ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಯಾರು?

washington sundar ipl career stats records: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸುದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. IPLನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಆದರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೀಗ್ ಆದ IPLನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಅವರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ರಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್.. ವಿರಾಟ್ ಸೇಡು ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 68 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸುಂದರ್, 47 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 533 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 49 ರನ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು 64 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 40 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಭರವಸೆ... ದಾಖಲೆ ಬದಲಾಗುವುದೇ?
ಸುಂದರ್ 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ 'ದುರದೃಷ್ಟಕರ' ಗುರುತನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಈ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೇಸರ.. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು?