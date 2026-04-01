ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ ಅಂತಿಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಹೇಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಟ್ಯಾಟೂ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಚ್ಚೆ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಟ್ಯಾಟೂಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಎಡಗೈಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್
ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್
ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಅಂತೆ
6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದ ವಿರಾಟ್
ಪರ್ ಇಂಚು, ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು