ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ ಅಂತಿಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಹೇಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Bhimappa
Apr 01,2026

ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್‌

ಟ್ಯಾಟೂ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಚ್ಚೆ

ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

ತಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಟ್ಯಾಟೂಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ

ಎಡಗೈಗೆ ಟ್ಯಾಟೂ

ಎಡಗೈಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌

ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌

ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ

ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಟೂ

ಮಾಜಿ ನಾಯಕ

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿ

ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಟೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಅಂತೆ

ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ

6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌

5 ಲಕ್ಷ ರೂ

ಪರ್‌ ಇಂಚು, ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಚಾರ್ಜ್‌ ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು

