ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 2,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ 239 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದರು
ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಈಗ 84 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು 75 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 31.85 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 142 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2,007 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 11 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ.
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 122 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 118 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 31.81 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,531 ರನ್ ಮತ್ತು 135 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 20 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ 93 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 90 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 33.44 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2,575 ರನ್ಗಳು, 123.08 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 18 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ 71 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 70 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 35.66 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2,140 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾರೆ