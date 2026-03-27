ಐಪಿಎಲ್ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇದೆ ನಡುವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿವೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಕರೀಂ ಜನತ್ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸುವ, ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು
ಕರೀಮ್ ಜನತ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಎನ್ನುವ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಂತರ, ಕರೀಮ್ ಜನತ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕರೀಮ್ ಜನತ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್, ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 75 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅಸ್ಗರ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ.