ವೈಭವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 7 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 78 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಆರ್ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು