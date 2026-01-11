ಜಡ್ಡು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು?
ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಆದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?
ವಾಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕಾಣಿಸಿರೋದು ಹೀಗೆ!
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಬಿಡಿಯಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಿಲ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್!
ಬೌಲರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಕಿವೀಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಧನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಾದರೆ ಸಾಕು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ