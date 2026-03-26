ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ.. 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್!
ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್
2 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು
ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ
2025ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ತನ್ನದೇ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಮಿಥಾಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್
16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 114 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ, 1 ದ್ವಿಶತಕ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು