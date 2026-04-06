RCB ಇಂದ ದೂರ ಇರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಪೇಸರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಯುವತಿ ಹೆಸರು ಏನು?
RCB ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್
ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೇನ್ಸರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರನ್ನು ಯಶ್ ವಿವಾಹವಾದ್ರು
ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಶ್ವೇತಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರು
ಫೆ.4 ರಂದು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರು
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ
ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡೀರ್ ಅವರು ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ, ರೀಲ್ಸ್ ವೈರಲ್
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ