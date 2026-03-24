ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Manjunath Naragund
Mar 24,2026

ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಪ್ರದಾನ

ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ನೋದ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ

ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕ

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ರಿಂದ ₹60,000 ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ

ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌.. IPL 2026, ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ನಾಯಕ!

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಾಪು ಬೊಮ್ಮ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಹಳದಿ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಆದ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು..!

40 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿ.. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗಳೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ!
