ಭಾರತದ ಯುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶರ್ಮಾ 188.02 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 1,115 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 164.31 ರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ 23 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 36.15 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 723 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20ಐ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 99 ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 163.23 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2788 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶತಕಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, 161.76 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಂಕು 35 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 42.30 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 550 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಟಿ20ಐ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 148.06 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು 52 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 25.80 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,032 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.