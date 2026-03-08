ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್ಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ.. ವೈಷ್ಣವಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಯುವಕರು ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ
ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟೇ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು
ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೆಡವುದರಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾಣಕ್ಷತೆ
ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಸೀಮಿತ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್ನ WACA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ
ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಒಡಿಐಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ