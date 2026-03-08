ವೈಷ್ಣವಿ ಬ್ಯೂಟಿ!

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಗ್ಲಾಮರ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ.. ವೈಷ್ಣವಿ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಯುವಕರು ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

Bhimappa
Mar 08,2026

ಲೆಫ್ಟ್‌ ಆರ್ಮ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌

ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಆರ್ಮ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ

ಈಗ 20 ವರ್ಷ

ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇದೀಗ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷಗಳು ಅಷ್ಟೇ

ಹೇಗಿದೆ ಲುಕ್?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು

ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ

ಇದೀಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಾಣಕ್ಷತೆ ವೈಷ್ಣವಿ

ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೆಡವುದರಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾಣಕ್ಷತೆ

ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತ

ಸದ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಸೀಮಿತ

ಪರ್ತ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್‌ನ WACA ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ

ಫುಲ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!

ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಒಡಿಐ ಡೆಬ್ಯೂ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವೇ ಒಡಿಐಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಷ್ಣವಿ

